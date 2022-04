Katholische Kirche: Gläubige sehnen sich nach Veränderung

Die katholische Kirche stellt sich in einer Debatte den brennenden Fragen. Konkrete Antworten und Maßnahmen für die Erneuerung gibt es nicht.

"Die Gläubigen sehnen sich nach Veränderung", sagt Birgit Bahtić-Kunrath. Sie begleitet den synodalen Prozess der Erzdiözese Salzburg im Rahmen der Synode des Papstes. Die ersten Ergebnisse des Prozesses wurden am Dienstag präsentiert. Die Veränderung betreffe strukturelle und spirituelle Reformen. Die Frauenweihe, das Ende des Zölibats, eine zeitgemäße Sprache, Einbindung von jungen Menschen, das Forcieren von Laien, der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, die Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigung: All diese Themen müssten gelöst werden, so die Forderungen. "Es kamen jedoch keine ...