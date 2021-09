Kein Personal: Erste Krabbelgruppe in Salzburg schließt

Bis zuletzt haben das Rote Kreuz und die Eltern gehofft. Nun muss eine Gruppe schließen. Die Eltern pochen auf die drei Monate Kündigungsfrist.

Die drastische Maßnahme hat sich abgezeichnet, nun ist es Gewissheit: Aus Personalmangel sieht sich das Rote Kreuz gezwungen, eine der sieben Krabbelgruppen mit acht Kindern in ihrer beliebten Betreuungseinrichtung Kinderwelten in der Stadt Salzburg zu schließen. Zwei Stellen sind unbesetzt: Im Mai ging eine Pädagogin in Mutterschutz. Kurz vor Antritt ihres Urlaubs hatte Ende Juli eine Pädagogin gekündigt. Trotz intensiver Suche hat sich auf beide Stellen niemand beworben.

Nach der dreiwöchigen Sommerpause hatte das Rote Kreuz Anfang September ...