Kinder von Infizierten sollten in die Schule gehen - "ein Skandal"

Die Landesregierung reagiert auf Beschwerden von betroffenen Eltern über falsche Auskünfte von Behördenvertretern.

Informationen von betroffenen Eltern und aus Kindergärten haben in der Landesregierung Alarm ausgelöst. Offenbar haben einzelne Mitarbeiter in der Bezirkshauptmannschaft und beim Land covidpositiven Eltern geraten, ihre Kinder weiterhin in den Kindergarten beziehungsweise in die Schule zu schicken.

Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) spricht unumwunden von einem Skandal. Gemeinsam mit LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) will sie dafür sorgen, dass solche Fälle nicht mehr passieren.

Dass die Kontaktnachverfolgung nicht mehr funktioniert hat und mittlerweile praktisch eingestellt wurde, ist ...