Derzeit müssen Salzburger Schüler aus 55 Klassen zu Hause lernen

Seit Donnerstag darf die Bildungsdirektion Klassen direkt in den Heimunterricht schicken.

Rund jeder zweite Schüler kommt derzeit zum Präsenzunterricht in die Schule. Zuletzt erschienen in den 350 Schulen im Bundesland 51 Prozent der Schüler. Trotz der "Ausdünnung" grassiert das Virus in den Schulen. 261 Schüler, 18 Lehrer und drei andere Mitarbeiter wurden allein am Mittwoch positiv auf Corona getestet.

Kinder und Jugendliche aus 55 Klassen in 19 Schulen sind derzeit im Heimunterricht. Alle Bezirke sind betroffen. Allein am Donnerstag schickte die Bildungsdirektion 32 Klassen ins Distance Learning. Zum ersten ...