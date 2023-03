Kontrollamt: Prüfer sehen den Obus in Salzburg in Schieflage

Die Salzburg AG hat seit Jahren nur "das absolut Notwendige" in den Obus investiert. Zu diesem Schluss kommt das städtische Kontrollamt.

"Der Karren ist völlig gegen die Wand gefahren." So lautete im vergangenen Dezember der Befund von Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) zum Obus-Betrieb. So markig hat es das städtische Kontrollamt in seinem jüngsten Bericht zwar nicht formuliert, aber die Zustandsbeschreibung durch die drei Prüferinnen ist ebenfalls nicht besonders schmeichelhaft für die Salzburg AG.

Der Eindruck: Wichtige strategische Maßnahmen für die Gebäude, den Fuhrpark und das Personal seien verabsäumt worden. Die Reinvestitionstätigkeit sei seit der Fusion von SAFE und Stadtwerke ...