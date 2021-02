Krapfen essen hilft gegen Delogierungen

2020 gab es rund 200 Gerichtsbeschlüsse zu Delogierungen allein in der Stadt Salzburg. Ein Teil davon wurde nicht umgesetzt - auch dank guter Faschingskrapfen.

Dass es Alleinerzieherinnen angesichts der hohen Wohnkosten in der Landeshauptstadt finanziell schwer haben, ist nicht zuletzt anhand der jüngsten Studie des Salzburger Instituts für Raumordnung (SIR) evident. Laut Günter Österer vom Magistrat gab es in der Stadt Salzburg im Vorjahr von Februar bis Dezember 607 Fälle von Mietrückständen, die vor Gericht landeten. In, inklusive Jänner, rund 200 Fällen folgte sogar ein Delogierungsbeschluss des Gerichts. Österer betont aber, dass am Ende nicht jede Delogierung auch vollzogen werde. Ein Dilemma ist aber, ...