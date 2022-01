Land Salzburg will in kritischer Infrastruktur auf tägliche Antigentests setzen

Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeigte sich nach dem Krisengipfel zwischen Bund, Ländern und Experten "vorsichtig optimistisch", dass es trotz der Omikron-Variante des Coronavirus zu keinem weiteren Lockdown kommen werde.

Die Omikron-Welle türmt sich weiter auf. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden in Salzburg 1587 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Dreikönigstag waren es 1235. Mehr Fälle wurden nur in Wien und Niederösterreich gemeldet. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Salzburg im Bundesländer-Vergleich wieder einmal an der Spitze. In den vergangenen sieben Tagen wurden 873 Neuinfektionen ...