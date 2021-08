Land schätzt Schaden auf mehr als fünf Millionen Euro

Noch am Dienstagabend kamen die Soldaten des Bundesheeres in den Pinzgau und begannen mit den Aufräumarbeiten.

Das Land Salzburg hat am Mittwoch erstmals die Schäden des jüngsten Unwetters bzw. Hochwassers beziffern können. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) sprach davon, dass 230 Gebäude bzw. Wohneinheiten betroffen seien, darunter 110 in St. Johann, je 30 in Flachau, Altenmarkt und Wagrain, je zehn in Schwarzach und St. Veit und elf Häuser in Wald im Pinzgau. Abzüglich der Infrastruktur ergebe sich damit eine Gesamtschadenssumme von etwas mehr als fünf Millionen Euro, sagt Schwaiger.

Der Walder Bürgermeister Michael Obermoser (ÖVP) ...