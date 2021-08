Umbau der Trasse soll die Pinzgauer Lokalbahn besser schützen

Land lässt keinen Zweifel, dass die Pinzgauer Lokalbahn nach der dritten großen Zerstörung innerhalb von 16 Jahren wieder aufgebaut wird.

Nach dem Hochwasser vom Juli schätzte man den Schaden bei der Pinzgauer Lokalbahn auf zehn Mill. Euro. Wie viel durch die Vermurung des Bahnhofs in Wald am Montagabend dazugekommen ist, steht noch nicht fest. Das Land rechnet mit insgesamt 15 Mill. Euro. Beim Bahnhofsgebäude hält sich der Schaden in Grenzen. Die Gleisanlagen sind verwüstet. Bei der im Bahnhof rund einen Meter tief verschütteten Zuggarnitur wird man erst Genaueres wissen, wenn sie ausgegraben ist. Da sich die Technik ...