Mündige Bürger haben sich Gehör verschafft

Die Abstimmung über den Ausbau einer Parkgarage hat mehr Interesse geweckt, als der ÖVP lieb war. Nun gibt es kein Zurück mehr.

Lange Schlangen vor Wahllokalen - so etwas sieht man in der Stadt Salzburg selbst bei Bürgermeister-Direktwahlen eher selten. Bei Temperaturen um die 30 Grad haben am Sonntag viele den Weg und die Wartezeit in Kauf genommen, um ihre Stimme in einem der 34 Abstimmungslokale abgeben zu können. Kaum jemand, nicht einmal die grüne Bürgerliste, hatte damit gerechnet, dass die seit 2012 aufgeworfene Frage über den Ausbau der Mönchsberggarage auf derart reges Interesse stoßen würde. Die Mobilisierungsstrategie ging ...