Dennoch soll das Fahrverbot für Transit-Lkw in jedem Fall am 15. März in Kraft treten. Die FPÖ kritisiert die Maßnahme, die Lamprechtshausen entlasten soll, als "Kirchturmdenken".

SN/robert ratzer Mit dem Fahrverbot soll der Schwerverkehr durch Lamprechtshausen um mindestens zehn Prozent abnehmen.