Lukas Rösslhuber: Wie tickt Salzburgs neuer Bauherr?

Lukas Rößlhuber wird neuer Baustadtrat. Der 25-Jährige hat im Gemeinderat bisher kaum Akzente gesetzt. Jetzt erwartet ihn eine schwierige Aufgabe.

Es sind turbulente Tage für die Salzburger Neos. Am Mittwoch hatte Baustadträtin Barbara Unterkofler angekündigt, bei der kommenden Gemeinderatswahl im März für die ÖVP zu kandidieren. Noch am selben Tag wurde sie aus den Neos ausgeschlossen. Am Donnerstag haben die Neos den 25-jährigen Klubobmann Lukas Rößlhuber als Nachfolger für den Stadtratsposten nominiert. Groß war die personelle Auswahl in der Partei ohnehin nicht. Und für ein Regierungsmitglied gilt ein Berufsverbot, weshalb viele Kandidaten der Neos-Liste ohnehin nicht infrage kamen.