Das politische Beben, das gestern im Schloss Mirabell ausgelöst wurde, wird noch länger nachwirken - bis in den Chiemseehof. Denn da wurden nicht nur politische Wunden geschlagen, sondern auch persönliche. Deshalb bleibt auch ein schaler Nachgeschmack, auf allen Seiten.

Die ÖVP darf jubeln. Ihr Machtinstinkt ist unschlagbar - zupacken, wenn sich die Gelegenheit bietet, selbst wenn man einen Partner empfindlich trifft.

Harald Preuner reibt sich die Hände. Die Nachwuchssorgen, die die ÖVP in der Stadt quälten, sind mit Barbara Unterkofler weg. Preuner hat eine potenzielle Nachfolgerin, und der politische Kontrahent, der lästig und gefährlich wurde, ist beschädigt. Schon klar: Machtinstinkt schlägt Moral in der Politik. Und trotzdem muss man festhalten: Moralisch ist die ÖVP kein Sieger. Sie wirbt hinter den Kulissen schon länger ungeniert um Unterkofler, sie nannte sie bereits als Wunschpersonalie für den Neos-Sitz in der Landesregierung. Und jetzt zeigt sich, dass die Schwarzen mit ihrem Werben auch nicht aufhörten, als sie mit den Neos längst in einer Regierung saßen. Die Aussage von Wilfried Haslauer, das Ganze sei eine Stadtsache, ist vor diesem Hintergrund - höflich gesagt - eine sehr verkürzte.

Die Neos trifft all das zum ungünstigsten Zeitpunkt am falschen Fuß. Kaum möglich, dass sie sich davon bis zur Gemeindewahl erholen. Ihre Wut wächst ob der Ohnmacht. Doch die Neos sollten erkennen: Regierungsposten in Stadt und Land machen noch keine erfolgreiche Partei. Mehr Struktur ist überfällig, und die Personaldecke viel zu dünn, zumal Landeschef Sepp Schellhorn zwischen Wien und Salzburg, Politik und seinen Betrieben pendelt.

Und Barbara Unterkofler? Die Frau strebt nach ganz oben, das ist seit gestern klar. Das ist ihr gutes Recht. Doch ihr Argument für den Seitenwechsel, dass sich die Neos falsch entwickelten, klingt höchst durchsichtig - angesichts des Zeitpunkts und der Vorgeschichte. Es bleibt ein ganz schaler Nachgeschmack.