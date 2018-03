"Marlene mag man eben": Manner geht gegen Salzburger FPÖ-Werbung vor

Twitter-User haben das Auto der wahlkämpfenden FPÖ-Chefin Marlene Svazek am Montag gepostet. Die Manner AG kündigt rechtliche Schritte an. Logo und Slogan seien geschützt und dürften von keiner politischen Partei genutzt werden.

Offiziell startet die FPÖ am Freitagabend in der Panzerhalle in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 22. April. Auch Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird zum Wahlkampfauftakt kommen und Svazek tatkräftig unterstützen. 800.000 Euro will die FPÖ maximal im Wahlkampf ausgeben. Die Kampagne ist ganz auf die 25-jährige Spitzenkandidatin Marlene Svazek ausgerichtet, die auch auf allen Plakaten allein zu sehen ist. Auf den Plakaten wirbt die FPÖ mit der Botschaft "Salzburger Frühling". Auf Autos und Goodies heißt der Slogan "Marlene mag man eben", angelehnt an die Manner-Schnitten. Auch der Schriftzug ist derselbe und in blau gehalten. Ein Twitter-User hat das Bild des FPÖ-Autos mit dem Slogan am Montag gepostet.

Manner hat Montagabend via Twitter angekündigt: "Wir verwehren uns ausdrücklich gegen jedwede illegale Nutzung unserer geschützten Logos und Slogans und werden rechtlich gegen missbräuchliche Verwendungen wie diese vorgehen. Wir haben im vorliegenden Fall keine Zustimmung zu einer Nutzung erteilt und werden dies auch in Zukunft bei keiner politischen Partei tun."