Mindestens vier Wochen Totalausfall im Salzburger Tourismus

Das Land kündigt ein schnelles Hilfspaket für Betriebe an, die in Folge der Coronakrise in schwere Nöte kommen.

SN/Stefanie Schenker Am Montag schließen die Beherbergungsbetriebe und die meisten Geschäfte. Lokale haben nur mehr bis 15 Uhr geöffnet. In der Salzburger Altstadt war es schon am Freitag ziemlich leer.