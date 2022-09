Land Salzburg baut Radwegenetz bis 2035 auf fast 1000 Kilometer Länge aus

Das Land Salzburg setzt den Ausbau von neuen Radwegen fort und legt nun erstmals einen Ausbauplan für das gesamte Bundesland vor. Das Ziel lautet, das Wegenetz des Landes bis 2035 auf fast 1000 Kilometer zu erweitern.

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll erklärte am Donnerstag: "In den kommenden Jahren setzen wir einen bewussten Schwerpunkt auf dieses Thema und investieren massiv in den Neubau von Radwegen in allen Bezirken. Unser Ziel ist, dass das Radnetz in Salzburg im Jahr 2035 mehr als 1000 Kilometer umfasst. Die bereits bestehenden, aber auch künftig geplanten Routen haben wir außerdem auch in unserem landeseigenen Geoinformationssystem transparent eingepflegt, um einen besseren Überblick zu bekommen."

Ab sofort ist das Landesradrouten-Netz vollständig im Salzburger Geographischen Informationssystem - kurz SAGIS - online. Rund ein halbes Jahr hat das Referat Öffentlicher Verkehr und Verkehrsplanung an diesem Projekt gearbeitet. "Es stehen einige zentrale Projekte in den kommenden Jahren an. Uns war und ist hier vor allem ein guter Austausch mit den Regionalverbänden und Gemeinden wichtig, um entsprechende Synergien und Bedürfnisse vor Ort zu berücksichtigen", sagte Schnöll.

Salzburg ist österreichweit Vorreiter bei diesem digitalen Angebot. "Transparent und mit einem Klick sieht man sofort, wo aktuell bereits die wichtigsten Routen für Radler verlaufen und wo in den kommenden Jahren noch Lückenschlüsse gebaut werden müssen. Gerade jetzt, wo wir einen immer stärkeren Rad-Boom erleben, möchten wir diese Daten kostenlos und niederschwellig den Gemeinden und auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. So wird auch der Alltagsradverkehr gestärkt", sagt der Landesrat.

Radwege des Landes Salzburg:

Region Bestand Planung Gesamt Flachgau 298 Kilometer 75 Kilometer 373 Pinzgau 228 Kilometer 32 Kilometer 260 Pongau 128 Kilometer 26 Kilometer 154 Stadt Salzburg 65 Kilometer 7 Kilometer 72 Tennengau 65 Kilometer 16 Kilometer 81 Lungau 67 Kilometer 20 Kilometer 87 Land Salzburg 786 Kilometer 176 Kilometer 962

Das Radwegenetz im Land Salzburg ist insgesamt natürlich länger und dichter; für viele Strecken sind etwa die einzelnen (Stadt)-Gemeinden selbst zuständig. So gibt es etwa in der Landeshauptstadt Salzburg Radwege in der Gesamtlänge von 188 Kilometern, die Stadt selbst baut diese aktuell aus.