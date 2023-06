Nach Garagen-Votum: Autofreie Projekte in der Stadt Salzburg verzögern sich

Die Plattform, die vor einem Jahr das Nein zum Ausbau der Mönchsberggarage erkämpft hat, feiert. Aber was hat die Politik daraus gelernt?

In der Brunnhausgasse hat die Plattform Lebendiges Salzburg (im Bild links: Angelika Gasteiner, Lukas Bernitz, Elke Stolhofer) am Sonntag gefeiert.

20.948 Stadt-Salzburger haben am 26. Juni 2022, also vor genau einem Jahr, gegen die Erweiterung der Mönchsberggarage gestimmt - und das Projekt so gestoppt. Das nahm die Plattform Lebendiges Salzburg, die das Votum erkämpft hatte, zum Anlass, diesen Sonntag am Krauthügel zu feiern.

Plattform-Sprecherin Elke Stolhofer meint, dass die Stadtpolitik aus der Abstimmung aber nicht wirklich gelernt habe. Sie betont, dass ihre Plattform, die nun unter dem neuen Motto "Platz für Salzburg" auftritt, weiter aktiv sei. Dazu habe ...