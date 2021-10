Neos wählten Klambauer mit 91,3 Prozent zur Landessprecherin

Die Landesrätin Andrea Klambauer wurde bei der Mitgliederversammlung der Neos in Salzburg zur Landessprecherin gewählt. Inhaltlich will sie auf die Themen Wohnen, Familie und Verkehr setzen. Ihr Stellvertreter Sebastian Huber erhielt 90 Prozent Zustimmung.

Die Neos haben am Samstag bei ihrer Mitgliederversammlung in der Stadt Salzburg Landesrätin Andreas Klambauer als Landessprecherin bestätigt. Sie erhielt 91,3 Prozent, damit hat sie ihr im Vorfeld genanntes Ziel erreicht. Klambauer hatte 88 Prozent als Messlatte ausgegeben - so viel Zustimmung erhielt sie im Oktober 2020, als sie zur Stellvertreterin von Sepp Schellhorn gewählt worden war. Die 44-Jährige führte die Partei in Salzburg seit dem Rückzug Schellhorns aus der Politik im Juni 2021 bereits interimistisch. Ihr nunmehriger Stellvertreter, der Zweite Landtagspräsident Sebastian Huber, erhielt von den Mitgliedern 90 Prozent. Er hatte wie Klambauer keinen Gegenkandidaten.

Über ihre Ziele für die kommenden Jahre sagte die designierte Landesprecherin im Vorfeld der Mitgliederversammlung zur APA: "Wir wollen stärker eigene Themen setzen und uns noch stärker für Menschen öffnen, die sich einbringen wollen." Dazu werde man neue Formate für Beteiligung entwickeln und diese mit dem neuen erweiterten Landesteam umsetzen.

Inhaltlich will Klambauer einerseits auf Themen setzen, die sie als Landesrätin inhaltlich betreut: Wohnen etwa, oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Andererseits sollen Fragen in den Vordergrund rücken, die in Salzburg wichtig seien, etwa der Verkehr. Für Gesundheit und Soziales habe man mit dem Zweiten Landtagspräsidenten Sebastian Huber zudem eine starke Stimme.

Zudem wählen die 130 stimmberechtigten Neos-Mitglieder am Samstag ein weiteres Mitglied im Vorstand und das sechs Personen umfassende Erweiterte Landesteam. In beiden Fällen treten mehrere Bewerber an.