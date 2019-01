Reinhardt Stefan Tomek will eine Last-Minute-Kandidatur unterstützen.

Reinhardt Stefan Tomek kann es nicht lassen: Der 73-jährige in Wien und Berlin tätige Unternehmer, der vor Jahren einige Hotels in Bad Gastein geführt hat, hat in den vergangenen Tagen intensiv versucht, eine Gemeindevertretungskandidatur auf die Beine zu stellen: Ein entsprechendes E-Mail, bei dem er zu drei Treffen am Wochenende einlud, ging an über ein Dutzend Hoteliers und andere Persönlichkeiten im Ort.