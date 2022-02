Neue Öffi-Strategie in der Stadt Salzburg: Von "Trendwende" bis "Zumutung"

Die Vizebürgermeisterin verteidigte im Gemeinderat ihre Pläne. Die anderen Fraktionen ließen an diesen kein gutes Haar. Sie fordern mehr Transparenz und Einbindung. Auch die Idee einer Parkgarage unter dem Chiemseehof sorgte für Gesprächsstoff.

Dichtere und angepasste Takte, neue Anbindungen, die partielle Umlegung der Routen von zwei Obuslinien: Vergangene Woche hat Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler die erste Etappe für Reformen im öffentlichen Verkehr in Salzburg vorgestellt. "Nichts Neues", ein "ÖVP-Alleingang", "alter Wein in neuen Schläuchen": Die Parteien in der Stadtpolitik haben sich umgehend auf die Pläne eingeschossen. Am Mittwoch setzte sich der Schlagabtausch im Gemeinderat fort - die ÖVP hatte die "neuen Lösungen" für die "Trendwende beim städtischen öffentlichen Verkehr" zum Thema der aktuellen Stunde ...