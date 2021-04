Neue Tauschbörse für Krücken und Pflegebetten in Salzburg eröffnet

Mit dem Projekt "Soziale Drehscheibe Stadt Salzburg" startet die SPÖ eine Tausch- und Leihbörse für Pflegehilfsmittel - nach bestem Pinzgauer Vorbild.

Seit Anfang des Jahres gibt es im Pinzgau eine Tausch- und Leihbörse für Krücken, Pflegebetten und Co. - auf Initiative von LAbg. Barbara Thöny (SPÖ) bringen Ehrenamtliche dort Angebot und Nachfrage rasch und unbürokratisch zusammen. Über 30 Freiwillige wechseln sich in der Betreuung des Telefons ( ☎ ☎ 0664/88540600) ab, über 100 Kontakte hat es in der kurzen Zeit bereits gegeben.

Projekt gibt es jetzt auch in Salzburg

Die Idee ...