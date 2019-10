Seit heute ist Hendrik Lehnert als Uni-Rektor im Amt. Neben dem Lehramts-Chaos und sinkenden Studentenzahlen sagt er auch dem Drittmittelschwund den Kampf an - und prescht in puncto Transparenz vor.

Bis letzte Woche war Hendrik Lehnert Direktor der Med-Klinik I des Uni-Klinikums in Lübeck. Am Montag ist er übersiedelt - in eine Mietwohnung am Kapitelplatz. Denn mit heutigem Tag ist der 65-jährige Mediziner und Psychologe Rektor der Uni Salzburg - ...