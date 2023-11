Nix is fix, aber alles ist möglich

Man mag vom S-Link-Projekt halten, was man will - auf jeden Fall sollte man diese Meinung dann auch bei den kommenden Befragungen kundtun. Nur so kann dort ein tatsächliches Meinungsbild der Bevölkerung entstehen.

Der Großraum Salzburg braucht dringend neue Verkehrslösungen. Der S-Link könnte eine davon sein. Billig wird das aber nicht. Dies sind die wohl einzigen Positionen, auf die sich derzeit alle in der Diskussion einigen können, ob der S-Link ein sinnvolles Mittel im öffentlichen Verkehr wäre oder ob er für extrem viel Geld und Aufwand nur wenig bringt. Am kommenden Sonntag ist die Bevölkerung der Stadt Salzburg aufgerufen, ihre Meinung zu einer "unterirdischen Lokalbahnverlängerung" abzugeben, 2024 soll es dann eine landesweite Befragung geben. Allein die Fragestellung ist hier schon kontrovers, da noch unklar ist, wie weit der nötige Tunnel gehen sollen. Extrem wichtig wäre auf jeden Fall eine hohe, aussagekräftige Wahlbeteiligung, damit die Befragungen nicht, wie oft in solchen Fällen, ein Schaulaufen der Projektgegner werden, sondern tatsächlich die Meinung in der Bevölkerung widerspiegeln.