Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne

Ab Mittwoch amtiert eine schwarz-blaue Koalition an der Salzach. Der echte Härtetest für dieses Bündnis folgt dann nächstes Jahr.

Im Chiemseehof regiert weiter ein Haslauer, im Landeshauptmannbüro hängt auch in den kommenden fünf Jahren ein Kruzifix. Die ÖVP-Regierungsmitglieder werden ihrem Gelöbnis in der konstituierenden Sitzung des Landtags pflichtgetreu ein "So wahr mir Gott helfe" beifügen. Es wird sich also nicht radikal viel ändern im konservativen Land Salzburg, wenn ab Mittwoch eine schwarz-blaue Koalition an der Salzach amtiert. Selbst der angekündigte scharfe Protest des linken Spektrums gegen die neue Landesregierung erreichte bislang keine überwältigenden Ausmaße, die einen staunen ließen.

