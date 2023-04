Personalnot: Auch Hebammen in Salzburg fehlt Nachwuchs

In Salzburg versammeln sich 580 Hebammen zu einem zweitägigen Kongress. Sie fordern eine Eins-zu-eins-Betreuung während der Geburt.

Das Team um die Leiterin der Landesgeschäftsstelle Salzburg des Österreichischen Hebammengremiums, Anna Ferner (4. von links), richtet den Österreichischen Hebammenkongress aus. Er findet am Mittwoch und Donnerstag im Salzburger Kongresshaus statt.

Nicht nur in der Pflege fehlen Fachkräfte, auch bei den Hebammen herrscht Personalmangel. Nicht jede Frau, die nach der Geburt den Anspruch auf kostenlose Hausbesuche durch eine Hebamme mit Kassenvertrag geltend machen möchte, wird auch eine bekommen. "Die Nachfrage übersteigt das Angebot", sagt Anna Ferner, Leiterin der Landesgeschäftsstelle Salzburg des Österreichischen Hebammengremiums (ÖHG). Die anstehende Pensionierungswelle verschärfe das Problem: "In den nächsten zehn Jahren wird im Bundesland Salzburg ein Drittel der Hebammen in Pension gehen."

580 Hebammen aus ...