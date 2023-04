SALK: Uniklinik eröffnet Ambulanz zur Beratung von Frauen mit Kaiserschnittwunsch

Hinter diesem Wunsch stünden oft diffuse Ängste, sagt Primar Thorsten Fischer. In der Ambulanz sollen Frauen umfassend beraten und aufgeklärt werden.

In Österreich herrsche insgesamt ein Mangel an Hebammen, betont auch der Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den SALK, Thorsten Fischer. Die Umsetzung der Eins-zu-ein-Betreuung während der Geburt sei fast in allen Krankenhäusern illusorisch. Probleme hätten vor allem kleinere, abgelegene Spitäler.

An der Universitätsklinik seien derzeit alle Hebammenstellen besetzt, sagt Fischer. "Wir können demnächst sogar mit einem fünften Dienstrad starten." Die SALK profitieren von der Attraktivität des Spitals und vom Umstand, dass auch Hebammen aus Bayern ...