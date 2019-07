Pläne für eine Seilbahn in die Salzburger Altstadt liegen parat

Mit der Gondel vom Messezentrum in die Innenstadt schweben. Die Pläne für eine urbane Seilbahn in der Stadt Salzburg wären jederzeit griffbereit. Der Verkehrslandesrat will sie künftig "wirklich in Betracht ziehen".

In sieben Minuten vom Messezentrum zum Rot-Kreuz-Parkplatz beim Haus der Natur: So lang würde die Fahrt mit jener Dreiseilumlaufbahn dauern, deren Machbarkeit die Ingenieure des Zeller Ziviltechnikbüros BauCon im Auftrag der Salzburg AG geprüft haben. "Herausgekommen ist, dass man sehr ...