Pädagogische Hochschule: 28-jähriger Südtiroler ist nun Vizerektor

Der neue Vizerektor der Pädagogischen Hochschule hat sein Büro bezogen. Einer Express-Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer erteilt er eine Absage.

Es sorgte durchaus für Verwunderung, als der 28-jährige Matteo Carmignola zum neuen Vizerektor für Lehre der Pädagogischen Hochschule Salzburg bestellt wurde. Was ihm naturgemäß nicht nur Freunde im Kollegium einbrachte. Trotz Interventionsversuchen im Vorfeld konnte der 28-Jährigen punkten. Sein noch junges Alter sieht er nicht als Problem: "Ich habe vier Jahre unterrichtet und viele Erfahrungen sammeln dürfen." In seiner neuen Funktion als Vizerektor möchte er als Brückenbauer agieren. Vorbehalte gegenüber seiner Person will er aus dem Weg räumen, indem er ...