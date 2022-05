Preissteigerungen: Salzburgs Wohnbauziele heuer "außer Reichweite"

Der Obmann der gemeinnützigen Bauträger sieht wegen der Preisexzesse schwarz - es sei denn, das Land würde bei der Förderung eingreifen. Die Landesrätin will die Wohnbauförderung nicht erhöhen. Sie werde die Preisrallye nicht noch weiter befeuern.

Zuerst die Coronaviruspandemie, dann der Krieg in der Ukraine haben die Rahmenbedingungen am Bau über den Haufen geworfen. Forderungen nach einer Abkehr von Fixpreisen wurden laut angesichts der Kostenexplosion beim Material - sofern es überhaupt verfügbar ist. Kein Handwerker könne derzeit eine Garantie abgeben, bekräftigt Roman Oberndorfer, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Salzburger Wirtschaftskammer. Die Folge: "Viele Bauträger warten zu, ob sie Bauprojekte realisieren. Die Grundstücke liegen dann etwas länger brach."

"Wohnen wird unleistbar"

