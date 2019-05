Reaktionen zur EU-Wahl in Salzburg: Grüne sind "happy", SPÖ bitter enttäuscht

SPÖ-Chef Walter Steidl ortet ein überdurchschnittlich großes Mobilisierungsproblem und richtet den Appell an die Landespartei. Man müsse "raus aus der Komfortzone".

Enttäuscht reagierte SPÖ-Chef Walter Steidl am Sonntagabend auf das Wahlergebnis bei der EU-Wahl: "Die Erwartungshaltung war eine andere. Wir dürften ein überdurchschnittliches Mobilisierungsproblem haben. Das hat sich aus der Stadt-Wahl im März hinaus fortgesetzt. Jetzt haben wir das auch bei der EU-Wahl in der Fortsetzung. An dem wird man arbeiten müssen." Erste Schritte in diese Richtung habe die Stadt-SPÖ bereits gesetzt. "Diesen Erkenntnissen muss man Taten folgen lassen. Meine Aufforderung an die gesamte Landespartei: Heraus aus der Komfortzone und mit Mut und Leidenschaft alles geben", sagt Steidl.



Freude hingegen bei den Grünen. LH-Stv. Heinrich Schellhorn: "Super, super, super! Wir sind happy. Mit einem zweistelligen Ergebnis haben wir nicht gerechnet. Für uns ist das die schönste Wiederauferstehung auf nationaler Ebene". Die Grünen in Salzburg seien überglücklich. Und jetzt sei man auch für die Nationalratswahl im September zuversichtlich. "Wir sind damals 2017 ja Richtung SPÖ ausgeronnen. Daraus haben jetzt viele die Lehren gezogen. Die SPÖ ist dermaßen schwach und führungslos unterwegs, daher ist die strategische Ausgangsposition für uns sehr gut", sagt Salzburgs Grünen-Chef. Ein Wiedereinzug ins Parlament sei jetzt möglich, und das, schneller als gedacht.

Neos-Landesparteichef Sepp Schellhorn hätte sich ein zweistelliges Ergebnis in Prozenten erhofft. "Wir hatten eine hervorragende Spitzenkandidatin. Wir hatten auch mutige und visionäre Konzepte. Unsere Argumente zählen viel mehr, als dass wir uns dem Populismus hingeben." Im Vergleich zur Nationalratswahl habe man zugelegt. Und auch im Vergleich zu den Liberalen in Deutschland habe man deutlich besser abgeschnitten.