Regierungsumbildung in Wien - Reaktionen aus Salzburg

Nach der Regierungsumbildung in Wien hat es am Freitag auch aus der Salzburger Landespolitik einige Reaktionen gegeben.

"Bester Mann auf der Schlüsselposition"

"Ich begrüße die heutige Entscheidung des Parteivorstandes rund um das neue Regierungsteam der Volkspartei. Karl Nehammer ist innerhalb der Volkspartei bestens vernetzt und hat als Generalsekretär sowie als Innenminister beachtliche politische Erfahrung vorzuweisen. Mit Karl Nehammer konnten wir uns heute auf einen erfahrenen und bestens qualifizierten Mann für die Schlüsselposition des Bundeskanzlers einigen, der sofort in der Lage ist, zusammen mit seinem neuen Team, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das wird auch nötig sein, da wichtige Entscheidungen in den nächsten Tagen und Monaten zu treffen sind. Ich wünsche Karl Nehammer und seinem Team alles Gute für die neuen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einer ersten Reaktion auf die Personalentscheidungen innerhalb des Regierungsteams der Volkspartei.

"Ersatzbank-Truppe auf dem Feld"

"Was wir gerade erleben, ist die schwarze alte ÖVP, die mit einer türkisen Ersatzbank-Truppe aufs Feld geschickt wird. Als Opposition würde man sich in normalen Zeiten über eine solche Implosion der Bundesregierung freuen. Allerdings leben wir nicht in normalen Zeiten, sondern in einer Pandemie. Österreich bräuchte jetzt Stabilität und nicht alle paar Wochen einen neuen Bundeskanzler. Trotzdem wünsche ich dem designierten Bundeskanzler Karl Nehammer alles Gute", kommentiert der Salzburger SPÖ-Chef David Egger die jüngsten Zerfallserscheinungen der Bundesregierung. Egger hält zwar den Zeitpunkt für denkbar schlecht, rechnet allerdings mit baldigen Neuwahlen: "Wie soll sich das noch lange ausgehen? Normal müsste diese Bundesregierung von sich aus zurücktreten."

"ÖVP muss zur Ruhe kommen"

In einer ersten Reaktion wünscht der grüne Landessprecher Heinrich Schellhorn den neuen Regierungsmitgliedern alles Gute: "Es ist gut, dass die ÖVP ihre Personalfragen nun geklärt hat. Ich wünsche dem designierten Bundeskanzler Karl Nehammer und seinem Team alles Gute", so Schellhorn. Nun sei es wichtig wieder für Stabilität zu sorgen. "Österreich braucht jetzt eine stabile und handlungsfähige Regierung. Vizekanzler Werner Kogler hat in den letzten Tagen bewiesen, dass die Grünen ein wichtiger Anker der Stabilität in unserer Republik sind. Es ist dringend Notwendig, dass auch die ÖVP schnell wieder zur Ruhe kommt und die Ära Sebastian Kurz endgültig hinter sich lässt".