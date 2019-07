Gemeinderat beruft sich auf UNESCO; Bgm. Preuner will abwarten.

Bei ihrer Tagung am 4. Juli in Baku hat das UNESCO-Welterbekomitee die Stadt Salzburg erneut aufgefordert, die Pläne für das Projekt am Rehrlplatz zu überarbeiten. Die Empfehlungen aus 2013 seien noch nicht erfüllt worden, heißt es. Gemeinderat Christoph Ferch (SALZ) ...