Rektorswahl in Salzburg: Unisenat nimmt es mit dem Ministerium auf

Der Senat der Universität akzeptiert das Nein des Ministeriums nicht. Das Gremium hält damit an seiner Entscheidung fest, den bisherigen Rektor Hendrik Lehnert nicht in den Kandidatenvorschlag aufzunehmen.

Weiterhin ist kein neuer Unirektor bzw. keine neue Unirektorin in Sicht. Der Senat kündigt an, Beschwerde gegen den Bescheid des Ministeriums einzubringen.

Die Universität Salzburg wird noch lange keinen neuen Rektor bzw. Rektorin haben. Der 26-köpfige Unisenat hat in einer mehrstündigen Sitzung am Dienstagnachmittag entschieden, Beschwerde gegen den Bescheid des Ministeriums beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Es bestünden "erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit" des ...