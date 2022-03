Russische Oligarchen verlieren Zugriff auf ihre Villen - auch in Salzburg

Rund 600 russische Staatsbürger stehen auf der EU-Sanktionsliste. Manche besitzen in Salzburg Immobilien und können nicht mehr darüber verfügen.

Es ist seit Jahren kein Geheimnis, dass der frühere russische Vizepremier und Putin-Intimus Igor Schuwalow über eine heimische Gesellschaft und eine Stiftung in Liechtenstein Besitzer des sogenannten Waldschlössls am Attersee im Gemeindegebiet von St. Gilgen-Burgau ist. Der nunmehrige Vorstand einer russischen Bank steht bekanntlich ebenso auf einer EU-Sanktionsliste und hat, wie berichtet, in den vergangenen Monaten bis zuletzt per Privatjet "persönliche Gegenstände" aus seinem Zweitwohnsitz via Salzburg nach Moskau in Sicherheit gebracht.

Mittlerweile hätten auch die Sanktionsmaßnahmen gegriffen, ...