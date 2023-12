S-Link-Baustelle: Salzburger Hoteliers befürchten Umsatzrückgang von 110 Millionen Euro

800.000 Nächtigungen weniger in drei Jahren und ein Personalabbau von mehr als 100 Mitarbeitern in Betrieben in der Stadt Salzburg - das prognostiziert eine Studie, die die Wirtschaftskammer in Auftrag gegeben hat. Betroffener und Branchensprecher Georg Imlauer fordert nun "ordentliche Entschädigungen".

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Der Salzburger Hotelier und Branchensprecher Georg Imlauer fordert einen Entschädigungsfonds für Wirtschaftstreibende um den S-Link-Bau. BILD: SN/PICKER PR/WILDBILD Georg Imlauer und Studienautor Thomas Reisenzahn von der Prodinger Tourismusberatungs GmbH.