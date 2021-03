S-Link: Ein Salzburger Mega-Verkehrsprojekt nimmt Gestalt an

Die Bezeichnungen Regionalstadtbahn oder Mini-U-Bahn sollen der Vergangenheit angehören - ab sofort heißt das Projekt S-Link. In Anif diskutiert die Gemeindepolitik bereits über den Trassenverlauf. Verkehrslandesrat Schnöll will bis Baubeginn 2023 Antworten auf viele offene Fragen liefern.

Die Regionalstadtbahn durch Salzburg beschäftigte seit den 1980er-Jahren immer wieder Stadt- und Landespolitik. Und sie wurde zum Sinnbild für Endlosprojekte, deren Umsetzung in unerreichbarer Ferne schien. Seit Dezember steht zumindest für die erste Etappe bis zum Mirabellplatz die Finanzierung und die feste Absicht, 2023 mit dem Bau zu beginnen.

So wundert es nicht, dass Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Mittwoch eine neue "Kommunikationslinie" präsentierte. Der Begriff der Regionalstadtbahn sei "ein bisschen in die Jahre gekommen". Künftig werde das ...