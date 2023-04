S-Link-Gegner sammeln ab Samstag Unterschriften für eine Bürgerbefragung in Salzburg

Damit will die Initiative "Stopp U-Bahn" die unterirdische Lokalbahnverlängerung durch die Stadt bis nach Hallein zu Fall bringen.

Es war nur eine Frage der Zeit, nun machen die Kritikerinnen und Kritiker einer unterirdischen Lokalbahnverlängerung durch die Stadt Salzburg über den Mirabellplatz bis zur Endstation in Hallein (S-Link ) mobil gegen das Milliardenprojekt. Die Initiative "Stopp U-Bahn" will ab Samstag am Alten Markt Unterschriften sammeln, um eine Bürgerbefragung in der Stadt zu lancieren. Die Fragestellung soll lauten: "Soll eine unterirdische Bahn vom Hauptbahnhof über Mirabellplatz in Richtung Hallein gebaut werden?"

2000 Unterstützungserklärungen sind laut Stadtrecht notwendig, um eine ...