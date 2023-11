S-Link: Prinzipiell Wohlwollen in Hallein, aber wenig Details

Die Halleiner Stadtpolitik begrüßt das Projekt S-Link - zumindest prinzipiell einmal. Denn Details zum Südast des milliardenschweren Bahnprojekts sind derzeit noch spärlich gesät.

Im Endausbau soll die S-Link-Strecke in gut zehn Jahren bis Hallein reichen. Derzeit sind aber noch viele Details unklar – vor allem auch die Trassenplanung südlich der Stadt Salzburg.

Schon in zehn Jahren könnte der S-Link in Hallein halten. So zumindest die Planungen der Projektgesellschaft, natürlich abhängig vom Verlauf der weiteren Planungen und Behördenverfahren. Davon abgesehen ist aber derzeit noch viel im Unklaren darüber, wie genau das Projekt aussehen soll, wenn es im Endausbau nach Hallein kommen sollte. Dementsprechend zurückhaltend sind auch derzeit noch die Meinungen dazu aus der Halleiner Stadtpolitik.

Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) meint, er stehe dem Projekt, anders als seine Parteikollegen in Salzburg, "prinzipiell wohlwollend und offen gegenüber". Aber: "Das heißt nicht, dass ich dafür oder dagegen bin. Dafür müsste ich einmal Fakten auf dem Tisch haben, ich kenne aber weder eine Trasse noch die Kosten und weiß auch nicht, ob die Stadtgemeinde mitzahlen müsste."