S-Link: Salzburger Stadt-SPÖ legt sich quer

Vizebürgermeister Bernhard Auinger fordert mehr Informationen zum Gesamtprojekt bis Hallein bzw. zumindest zur Stadtgrenze. Die SPÖ werde dem vorliegenden Grundsatz-Amtsbericht nicht zustimmen und am Montag im Stadtsenat einen Gegenantrag einbringen.

31 Fragen hat die Salzburger Stadt-SPÖ an Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) zur geplanten Lokalbahnverlängerung gestellt. Die Antworten darauf, die die Projektgesellschaft des S-Link geliefert hat, sind aus SPÖ-Sicht unzureichend. Daher werde die Partei dem vierseitigen Grundsatz-Amtsbericht am Montag im Stadtsenat die Zustimmung verweigern und einen Gegenantrag einbringen, kündigte Parteichef und Vizebürgermeister Bernhard Auinger bei einem Pressegespräch mit dem Landesparteivorsitzenden David Egger am Donnerstag an.

Der Gegenantrag werde im Wesentlichen darauf abzielen, dass der bestehende Amtsbericht während des Sommers ...