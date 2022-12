Salzburg AG: Aufsichtsrat ebnet Weg für Ausgliederung der Verkehrssparte

Das Vorhaben wurde mehrheitlich angenommen. Aber unter Vorbehalt - es fehlen die Unterschriften der Landesrätinnen Klambauer und Berthold, die sich im Aufsichtsrat ihrer Stimme enthalten hat.

Nach dem mehrheitlichen Beschluss im Salzburger Gemeinderat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Liste Salz gab es am Donnerstag auch in der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Salzburg AG grünes Licht für die weitere Vorbereitung der Ausgliederung von deren Verkehrssparte in eine Tochtergesellschaft. Allerdings nur vorbehaltlich - wie berichtet, fehlen noch die Unterschriften von Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) und LH-Stv. Martina Berthold (Grüne).

Wie die Aufsichtsräte aus dem Betriebsrat enthielt sich daher auch Berthold bei der Abstimmung. "Es sind ...