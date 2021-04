Salzburg: Impfung für 2000 Schlüsselkräfte mit AstraZeneca

Das Land Salzburg zieht Mitarbeiter aus der Industrie vor, die viel im Ausland unterwegs sind. Auch Physiotherapeuten werden in den kommenden zwei Wochen geimpft.

In der kommenden Woche erwartet Salzburg die bisher größte Menge an Impfdosen: 20.662 Impfungen können bei den Hausärzten und in den Impfstraßen durchgeführt werden. Auch in der Zeit danach sehe es mit Impfstofflieferungen deutlich besser aus, sagt LH-Stv. und Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Von der zusätzlichen Lieferung von Biontech/Pfizer für die EU wird Salzburg in der übernächsten Woche 6800 Dosen verimpfen können. Geimpft werden damit nach nationalem Impfplan Personen der Prioritäten 2 und 3, also Personen im Alter 70 bis 79 Jahre sowie Risikopatienten und Hochrisikopatienten.

In Abstimmung mit Wirtschaftskammer Schlüsselpersonal ausgewählt

Wegen der guten Aussichten bei den Impfstofflieferungen habe man sich nun auch dazu entschieden, Schlüsselpersonal aus Industrie und Wirtschaft zu impfen, sagt Stöckl. Dabei handle es sich um Personen, die eigentlich erst in den Prioritäten 3 und 4 zu finden wären. Es gebe aber neben den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums zur Priorisierung auch noch einen nationalen Impfplan mit drei Phasen, sagt Stöckl. "Und diese zwei Papiere sind teilweise etwas widersprüchlich." Das Bundesministerium habe das Okay gegeben, dass man diese Schlüsselkräfte impfe, "wenn es sich in Grenzen hält", sagt Stöckl. In Abstimmung mit der Wirtschaftskammer habe man Personen ausgewählt, die viel im Ausland unterwegs seien.

Impfung für Therapeuten und Schlüsselkräfte mit AstraZeneca

In den kommenden zwei Wochen sollen diese Impfungen über die Bühne gehen. Zum Einsatz kommen wird dabei der Impfstoff von AstraZeneca. Mit den Diskussionen um seltene Nebenwirkungen habe das nichts zu tun, sagt Stöckl. "Wir verimpfen diesen Impfstoff, weil er da ist." Zudem sollen nicht nur Schlüsselkräfte aus der Industrie zum Zug kommen, sondern auch nicht ärztliche Gesundheitsberufe außerhalb der Spitäler. Da auch das medizinische Personal mit AstraZeneca geimpft wurde, sei es logisch, nun auch diese Personen mit AstraZeneca zu impfen.

56.115 Impfdosen Ende April/Anfang Mai

Üblicherweise könne man keine längerfristigen Prognosen über Impfstofflieferungen abgeben, sagt Stöckl. Am Freitag sei aber eine Bestätigung gekommen, dass Ende April/Anfang Mai eine Lieferung von 56.115 Impfdosen nach Salzburg kommen solle. "Das ist eine relativ verlässliche Zusage gewesen. Damit sollten wir in der Lage sein, alle impfwilligen Personen über 65 Jahre in Salzburg impfen zu können."

