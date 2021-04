Salzburg spürt Wirkung der Impfung: Ältere haben niedrige Inzidenz

Die Osterfeiertage hatten im Bundesland keine nennenswerten Auswirkungen auf die Infektionszahlen. Patienten auf Intensivstationen werden jünger.

Am Donnerstag wurden in Salzburg 157 neue Coronainfektionen gemeldet. Damit gab es gesamt 1904 infizierte Personen. Diese Zahl ist weiter leicht rückläufig. Derzeit sei in Salzburg kein "Ostereffekt" bei den Infektionen zu bemerken, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. In den Tagen nach Weihnachten war in Salzburg noch ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen zu bemerken, da über die Feiertage die sozialen Kontakte zunehmen. Dass dies nun nicht zu bemerken sei, führt Filipp auf das umfangreiche Testangebot und die Coronaimpfung zurück.

Mehr junge Menschen infiziert

Das sei daran zu merken, dass derzeit vor allem junge Menschen von Infektionen betroffen, bei der Impfung aber vorrangig ältere Menschen drangekommen seien. Die Altersunterschiede seien gravierend, sagt Filipp. "Bei den über 80-Jährigen, von denen rund 80 Prozent zumindest die erste Teilimpfung bekommen haben, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nur mehr bei 50", sagt Filipp. Zum Vergleich: Die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen weist einen Wert von fast 400 auf. "Generell ist der Wert bei der erwerbsfähigen Bevölkerung mit 260 fast drei Mal so hoch wie jener der über 65-Jährigen, der bei rund 90 liegt", sagt Filipp.

Auch Patienten auf Intensivstationen werden jünger

Auch die Zahl der Spitalspatienten ist in Salzburg derzeit leicht rückläufig. Am Montag wurden 91 Patienten in Krankenhäusern versorgt, sechs weniger als am Tag davor. 20 davon mussten auf einer Intensivstation betreut werden. Das sei weiterhin ein hohes Niveau, sagt Filipp. Die Patienten auf der Intensivstation würden auch immer jünger. "Das Durchschnittsalter beträgt hier 62 Jahre, bei den Frauen ist es sogar auf 58 gesunken", sagt Filipp.

Angespannte Lage an Grenze zu Oberösterreich

Nach wie vor gibt es in Salzburg regionale Unterschiede bei den Infektionszahlen. Der Pongau weise derzeit die niedrigsten Infektionszahlen auf. Zum Teil etwas angespannt ist die Lage in den an Oberösterreich grenzenden Gemeinden, sagt Filipp. In 18 Gemeinden gebe es derzeit keine Coronainfektionen.

Covid-Statistiken Salzburg 2021