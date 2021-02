Salzburger Asylquartier: Bund hängt im Mietvertrag fest

Rund 30.000 Euro an Mietkosten fallen jeden Monat für das Kobenzl auf dem Gaisberg an. Die Flüchtlinge sind ausgezogen, das Geld fließt weiter.

Die Bewältigung der Coronakrise hat einen inhaltlichen Graben zwischen ÖVP und Grünen, die in Bund und Land regieren, in den Hintergrund treten lassen: Dass in der Migrationspolitik die beiden Parteien Welten trennen, ist jedoch auch mitten in der Pandemie unübersehbar. Zuletzt löste die Abschiebung einer in Wien lebenden georgischen Familie eine veritable Regierungskrise aus.

Schon Monate zuvor begann es zu brodeln. Die Reaktionen auf die Bilder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verdeutlichten die ...