Salzburger Landesregierung verschärft Covid-Maßnahmen

Am Donnerstag um 8.30 Uhr trat die Regierung im Chiemseehof zusammen. Die Gemeinde Kuchl wird aller Voraussicht nach unter Quarantäne gestellt, das Veranstaltungsverbot ausgeweitet. Details dazu gibt es um 11.15 Uhr. Die Landeskliniken haben bereits den Krisenstab aktiviert.

Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen in Salzburg rasant nach oben geschnellt, vor allem im Tennengau, aber auch im Pongau. Die Gesundheitsbehörden können längst nicht mehr alle Infektionsketten lückenlos rückverfolgen. Etliche Infektionen sind auf (private) Veranstaltungen und Zusammentreffen zurückzuführen, etwa auf eine Benefizveranstaltung in Kuchl, eine Hochzeitsfeier im Tennengau sowie eine Chorprobe und eine Geburtstagsfeier im Pongau.

Der Tennengau dürfte nach der Sitzung der Corona-Ampel-Kommission am Donnerstagnachmittag vermutlich auf Rot gestuft werden. Der Bezirk weist bezogen auf die Einwohnerzahl die höchste Infektionsrate österreichweit auf. Für Donnerstag wurde auch eiligst eine Sitzung der Salzburger Landesregierung einberufen. Ab 8.30 Uhr wurde im Chiemseehof über weitere Covid-Maßnahmen beraten. Zwar gibt es seit Montag bereits ein Veranstaltungsverbot im Tennengau sowie Sondermaßnahmen (17 Uhr Sperrstunde) für die besonders betroffene Gemeinde Kuchl, doch es werden weitere drastische Maßnahmen folgen. Im Vorfeld war zu hören, dass das Veranstaltungsverbot ausgedehnt werden könnte auf weitere Bezirke oder sogar landesweit und dass die Gemeinde Kuchl unter Quarantäne gestellt wird. Kuchl zählte am Donnerstag 87 Infizierte. Details zu den Entscheidungen der Landesregierung wird es um 11.15 Uhr bei einem Pressegespräch im Chiemseehof geben.

In einer Aussendung des Landes hieß es am Donnerstagvormittag, die Entwicklung sei dramatisch. Die Neuinfektionen seien zuletzt teils auf mehr als 130 pro Tag hinaufgeschnellt. Aktuell gibt es im Bundesland 670 bestätigte aktiv infizierte Personen. Die Bezirksaufteilung: Tennengau 211, Pongau 142, Flachgau 127, Stadt Salzburg 125, Pinzgau 44 und Lungau 21. Ende März, in der Corona-Hochphase, habe es in der Spitzenzeit 120 Neuinfektionen gegeben.

Kuchl sei mit 87 Infizierten ein Hotspot, aber es gebe noch weitere stark betroffene Gemeinden im Tennengau: Golling, Scheffau, St. Koloman, Krispl, Adnet und Hallein.

Krisenstab im Spital aktiviert

Unterdessen gaben die Salzburger Landeskliniken (SALK) bekannt, dass aufgrund steigender Zahlen der Krisenstab am Uniklinikum aktiviert werde. Donnerstagmorgen seien in den Spitälern landesweit 29 Covid-Patienten auf Normalstationen und fünf weitere auf Intensivstationen betreut worden. Das bedeute, dass die sogenannten Triggerpunkte für den Übergang von Stufe 1 auf Stufe 2a erreicht worden seien. Der medizinische Einsatzstab des Landes werde von Klinikchef Paul Sungler geleitet, der Krisenstab des Uniklinikums von Jürgen Koehler (Ärztlicher Direktor), Franziska Moser (Pflegedirektorin) sowie Klaus Offner (Wirtschaftsdirektor).

Betten für Covid-Patienten werden aufgestockt

Für den Betrieb des Uniklinikum Campus LKH ergeben sich durch das Ausrufen der Stufe 2a folgende Änderungen:

Im Haus I wird die Zahl der vorgehaltenen Betten für die Covid-Versorgung von zuvor 20 auf 27 erhöht - in Stufe 2b würden insgesamt 37 Betten zur Verfügung stehen. Im Intensivbereich werden vier weitere Betten für die Covid-Versorgung vorgehalten. Dafür wird speziell geschultes Personal zugeteilt. Ein OP-Saal im Haus A (Chirurgie West) stehe damit aufgrund des erhöhten Personalbedarfs für die Covid-Versorgung vorläufig nicht mehr zur Verfügung.

Die Covid-Abklärungsstation bleibe unverändert und weiterhin im Haus A angesiedelt. "Die Ausrufung der Stufe 2a bedeutet nur geringe Einschränkungen im laufenden Betrieb des Uniklinikum Campus LKH", sagt Klinikchef Paul Sungler.

