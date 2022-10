Salzburger Pflegeskandal: Gegenseitige Schuldzuweisungen im Landtag

Für die SPÖ kommen die angekündigten Maßnahmen der Landesregierung zu spät, weitere Schritte seien notwendig. Grüne und ÖVP erinnerten die Partei an eigene Versäumnisse aus der Vergangenheit und ihre Zuständigkeit in der Stadt Salzburg.

Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen gespickte Reden, Zwischenrufe von der Abgeordneten- und Regierungsbank, mehrere Mahnungen zur Ruhe durch Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP): Die Parteien debattierten am Mittwoch im Landtag selten emotional über die Pflege.

Im Fokus stand auf Antrag der SPÖ der Skandal über die Zustände in einem privaten Seniorenwohnheim in Salzburg-Lehen, aufgrund dessen Sozialreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) sein Amt im Rahmen der Sitzung im November an seine designierte Nachfolgerin an der Parteispitze, Martina Berthold, übergeben wird.

