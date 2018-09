Salzburger Stadträtin Barbara Unterkofler wechselt von NEOS zur ÖVP

Die SN berichteten bereits, nun ist es offiziell: Die NEOS verlieren die erste gewählte Politikerin mit Regierungsverantwortung in ihren Reihen.

Barbara Unterkofler, seit 2014 Stadträtin der pinken Partei in der Stadt Salzburg, wird bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2019 auf der ÖVP-Liste kandidieren, kündigten Unterkofler und ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung an. Die NEOS hätten sich seit dem Abgang von Matthias Strolz gewandelt und seien "heute nicht mehr die Bewegung, in die ich damals voller Enthusiasmus eingetreten bin", so die Stadträtin. Die Partei habe sich seit Strolz' Ausscheiden auf Bundesebene "zusehends in eine Oppositionsrolle begeben, die so gestaltet wird, dass man nur noch von Problemen spricht, ohne selbst Lösungen aufzuzeigen - man ist dagegen und weiß gar nicht warum".

Unterkofler wurde seit einiger Zeit von den Schwarzen umworben und war schon bei den Verhandlungen für die schwarz-grün-pinke Landesregierung eine ÖVP-Wunsch-Personalie. Was bei den NEOS intern bis heute Narben hinterlassen hat. Zudem stammt Unterkofler aus einem ÖVP-Haus: Mutter Maria Haidinger war einst ÖVP-Gesundheitslandesrätin, Gatte Peter Unterkofler ist Präsident der Industriellenvereinigung.

Zunächst nur vage Aussagen von Bürgermeister Preuner

Die "Salzburger Nachrichten" berichteten bereits am Dienstag über den möglichen Wechsel Unterkoflers. Bürgermeister Harald Preuner blieb auf SN-Anfrage überraschend vage. Er habe natürlich mit Unterkofler gesprochen, weil er mit jedem einen guten Kontakt pflege. "Denkbar ist viel." Konkrete Gespräche über einen Parteiwechsel Unterkoflers verneinte Preuner aber. Grundsätzlich, so der Stadtchef, passe jeder gut auf die Liste, der die Vorstellungen der ÖVP teile. Barbara Unterkofler war für die SN nicht erreichbar, auch Neos-Landeschef Sepp Schellhorn wollte sich nicht äußern.

Die SPÖ präsentiert am Donnerstag ihre Liste für die Gemeinderatswahl am 10. März 2019. Die Bürgerliste wird ihre Kandidaten für die ersten zehn Plätze am 29. September in der Stadtversammlung wählen.

Quelle: SN