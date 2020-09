Salzburgs neue Städte wachsen kräftig

20 Jahre Stadt. Die Bilanz zu diesem Jubiläum fällt positiv aus - von Neumarkt bis Saalfelden. Jetzt folgen die nächsten Sprünge.

Der heurige Rupertitag ist für einige Salzburger Gemeinden noch mehr als der übliche Landesfeiertag. Seekirchen, Neumarkt und Bischofshofen wurden am 24. September 2000 zur Stadt erhoben. In St. Johann und Saalfelden war es schon im Juni bzw. August so weit, auch sie sind seit 20 Jahren Städte, und Oberndorf folgte im April 2001. Große Jubiläumsfeiern gibt es wegen Corona natürlich nicht.

Aber Salzburgs junge Städte - 2008 kam noch Mittersill hinzu - können durchwegs eine positive Bilanz ziehen. ...