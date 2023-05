Schwarz-Blau: Salzburgs Ex-Uni-Rektor Heinrich Schmidinger liest der ÖVP die Leviten

Gegen eine bevorstehende schwarz-blaue Koalition in der Salzburger Landesregierung haben sich Kritiker in Stellung gebracht. Auch der einstige Rektor der Universität Salzburg, Heinrich Schmidinger, geht mit der ÖVP hart ins Gericht.

"Ich bin sehr bestürzt, dass es zu einer Schwarz-Blauen-Koalition kommen dürfte. Das ist für Salzburg keine gute Nachricht." Das sagt Heinrich Schmidinger, ehemaliger Rektor der Universität Salzburg und Vorsitzender des Katholischen Akademikerverbands Salzburg, zu den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Diese biegen in dieser Woche in die Schlussphase - unter anderem geht es jetzt um die Personen in der Regierung und die Ressorts.

Er - Schmidinger - sei der Meinung, dass es auch Alternativen zu Schwarz-Blau gegeben hätte. ...