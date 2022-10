Senecura-Heim in Salzburg-Lehen: "Zwischenziel erreicht"

Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich, die Belegungszahl des im Fokus des Pflegeskandals stehenden Standorts bis Monatsende reduzieren zu können.

Schuldzuweisungen, Zwischenrufe, Mahnungen zur Ruhe: Die Landtagsdebatte zum Pflegeskandal am Mittwoch entwickelte sich zum Schlagabtausch, wer die Missstände im Senecura-Heim in Salzburg-Lehen und im Pflegebereich allgemein zu verantworten hat. Für die SPÖ kommt das 220 Millionen Euro schwere Maßnahmenpaket reichlich spät, ÖVP und Grüne erinnerten an deren frühere Zuständigkeit für die Pflege - vor nunmehr zehn Jahren.

SPÖ-Klubobmann Michael Wanner wollte via Anfrage von Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) wissen, wie es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das ...