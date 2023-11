SPÖ-Vizebürgermeister wollen Ortschefs in Oberalm und Kuchl herausfordern

Gerhard Brandauer und Christian Haslauer wurde kürzlich von ihren Ortsparteien einstimmig bestätigt und ins Rennen geschickt, um in Kuchl und Oberalm die jeweiligen Bürgermeistersessel zurückzuerobern.

Gerhard Brandauer ist seit 2019 SPÖ-Vizebürgermeister in Kuchl.

Christian Haslauer ist seit 2019 SPÖ-Vizebürgermeister in Oberalm.

Mit 100 Prozent Zustimmung kürte die SPÖ Kuchl kürzlich bei ihrer Jahreshauptversammlung Gerhard Brandauer zum Bürgermeisterkandidaten für die kommende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl. Der 40-Jährige ist stellvertretender Sozialamtsleiter in der Stadt Salzburg und sitzt seit 2003 in der Gemeindevertretung Kuchl, seit 2019 als Vizebürgermeister. Er ist mit der SPÖ-Landtagsabgeordneten Bettina Brandauer verheiratet und hat zwei Kinder. Als studierter Sozialarbeiter sei er es gewohnt, Brücken zu bauen, Kompromisse zu finden und Probleme gemeinsam zu lösen, betont er.

Auch in Oberalm hat die örtliche SPÖ ihren Spitzen- und Bürgermeisterkandidaten einstimmig gekürt: Vizebürgermeister Christian Haslauer will versuchen, den lange von der SPÖ gehaltenen Bürgermeistersessel vom aktuellen ÖVP-Ortschef Hansjörg Haslauer zurückzuerobern, der 2019 gegen seinen Vorgänger Gerald Dürnberger die Nase vorn gehabt hatte.

Christian Haslauer ist seit fünf Jahren Vizebürgermeister. Der 49-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder, er ist Mitglied bei mehreren Vereinen und unter anderem auch aktiver Feuerwehrler. Er arbeitet bei der Salzburg AG als Abteilungsleiter im Bereich Digital Technology. Von der Ausbildung her fühle er sich gut vorbereitet auf das Bürgermeisteramt, betont er: Haslauer hat einen Master in Telematik und in BWL sowie ein Diplom als Wirtschaftsingenieur.